Lima retorna ao Fluminense para clássico contra o Vasco

Após estrear na temporada contra a Portuguesa, o meia esteve fora da equipe nos últimos três confrontos do Tricolor por conta de um desgaste muscular. Porém, o jogador se recuperou e, segundo o portal Lance, viajará com o elenco para Brasília.

Com a presença de Lima, Fluminense treinou nesta segunda-feira (3) visando o clássico contra o Vasco pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O confronto está marcado para esta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha.

Com as ausências de Ganso, devido a uma miocardite, e Renato Augusto, que passou por uma cirurgia no ombro esquerdo, o Fluminense encara o retorno de Lima no confronto contra o Vasco como chave. Afinal, serão dois clássicos em sequência – além do Cruzmaltino, o time de Mano Menezes encara o Flamengo no próximo sábado.