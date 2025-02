João Félix deixa o Chelsea e acerta empréstimo com o Milan

Sem espaço no Chelsea, João Félix está de saída da Premier League e será reforço do Milan por empréstimo. O clube italiano pagará cerca de 5 milhões de euros (R$ 30 milhões) pela transferência e assumirá o salário do jogador. A chegada do jogador foi um pedido do técnico Sérgio Conceição, que conhece bem o talento do português.

João Félix retornou ao Chelsea há seis meses por quase 60 milhões de euros (R$ 360 milhões), mas não conseguiu se firmar com o técnico Enzo Maresca, que preferiu apostar em Cole Palmer. Essa é a segunda passagem do jogador pelos Blues, e assim como na primeira, ele começou bem, mas perdeu espaço com o tempo.