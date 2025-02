Galatasaray anuncia contratação de Morata, do Milan, por empréstimo

Revelado nas divisões de base do Real Madrid, Morata já teve duas passagens pela Juventus, além de outros dois períodos no Atlético de Madrid. Ele também já defendeu as cores do Chelsea e fez 25 partidas, com um gol e uma assistência pelo Milan.

Por fim, na última temporada, o atacante fez parte do elenco campeão da Eurocopa com a camisa da seleção espanhola. Ele foi titular, superou as críticas e conseguiu erguer a taça.