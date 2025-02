Fluminense recebe proposta por Kauã Elias e deve ir ao mercado por novo atacante

Tricolor tem em mãos uma oferta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo jovem por R$ 113 milhões e buscará novos nomes para o setor ofensivo / Crédito: Jogada 10

O Fluminense recebeu uma uma proposta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo atacante Kauã Elias. Assim, no momento, os clubes discutem os termos da negociação que pode acontecer ao longo das próximas semanas. Ela gira em torno de 17 milhões de euros fixos e mais 2 milhões de euros em bônus (cerca de R$ 113 milhões). O Tricolor ficaria com 10% dos direitos do atleta. A informação é do canal “Jornada 1902” Dessa forma, o Tricolor irá ao mercado buscar um novo atacante para o seu elenco caso a negociação seja concretizada. A direção do clube carioca já observa nomes para o setor ofensivo, segundo o portal “ge’.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Vale lembrar que o clube chegou a fazer uma proposta por Isidro Pitta, quando ele ainda estava no Cuiabá, antes de assinar com o Bragantino. Além disso, sondou as situações de Tiquinho Soares, que deixou o Botafogo a caminho do Santos, e teve o nome de Pablo Vegetti, que foi oferecido, mas segue no Vasco.