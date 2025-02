Flamengo recebe quantia ‘extra’ após título da Supercopa; entenda

Conmebol repassa valor milionária ao Rubro-Negro, que venceu o Botafogo por 3 a 1, no último domingo, em Belém (PA)

O Flamengo embolsou uma quantia milionária após confirmar o título da Supercopa do Brasil. Além do prêmio de R$ 12 milhões pago pela CBF pela conquista, o Rubro-Negro ainda ganhou um bônus “extra” da Conmebol nesta segunda-feira (3). Em comunicado, a Confederação Sul-Americana de Futebol informou que enviou ao Fla uma bonificação de US$ 1 milhão (R$ 5,82 milhões) pelo título.