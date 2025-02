Flamengo e Pulgar reabrem conversas por renovação

Uma possível renovação entre Flamengo e Pulgar parecia difícil, afinal, o volante demonstrou desejo de atuar na Europa. Mas o jogador repensou a ideia e, agora, deu sinal verde para o Rubro-Negro iniciar uma nova rodada de conversas.

Assim, o chileno autorizou seus representantes a avançarem nas negociações. Para estender o contrato do chileno, que vence em dezembro deste ano, o clube precisará oferecer um aumento salarial ao jogador. As informações são do portal “Gazeta do Urubu”.