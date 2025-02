Filipe Luís exalta atuação de Wesley, do Flamengo: ‘Em junho escolhe onde quer jogar’

Lateral, de 21 anos, foi um dos protagonistas do título rubro-negro diante do Botafogo pela Supercopa do Brasil, no Mangueirão, em Belém

Um dos melhores em campo na conquista do Flamengo pela Supercopa do Brasil, diante do Botafogo, em Belém, Wesley tem chamado a atenção do futebol europeu. No Mangueirão, além de faturar mais um título na curta carreira, o atleta, de 21 anos, foi um dos protagonistas do triunfo por 3 a 1.

“Estou trabalhando para isso, para que eu evolua sempre, para que minhas tomadas de decisão sejam ainda melhores. O Filipe (Luís) tem me ajudando bastante, os meus companheiros também, e nada melhor do que começar o ano com o pé direito, sendo campeão. Isso motiva o grupo, que está unido, todo mundo feliz. Clima está leve, que seja assim até o final do ano a gente levante mais títulos”, disse o lateral.