Ex-presidente do Corinthians afirma que Parque São Jorge está ‘cheio de bandidos’

No dia 13 de janeiro, Gobbi participou de uma reunião com membros do CORI, Conselho de Orientação. Em uma das falas divulgadas, o ex-presidente protestava contra as mensalidades do clube social, realizadas por Augusto Melo , e afirmava que o Corinthians vive uma ditadura.

Gobbi confirma autoria e se explica

As falas não aparecem nas atas do conselho. Entretanto, o ex-presidente reconhece suas declarações e alega que os seus adversários políticos tiraram elas de contexto.

“Reconheço que as palavras escolhidas por mim não foram adequadas, pois transmitem a ideia de que o problema estaria no fato de pessoas de baixa renda frequentarem o clube. A diversidade sempre será uma de nossas virtudes. A todo momento recebemos mensagens de sócios e conselheiros indignados com a degradação do ambiente de nosso clube. As principais reclamações são a retirada da obrigatoriedade de apresentação dos antecedentes criminais para entrada de novos sócios (qual o sentido dessa decisão?), aumento das ocorrências de furtos, brigas, depredação do patrimônio e acesso frequente de não-sócios autorizados pela diretoria a usarem todos os equipamentos do Parque São Jorge. Isso sem falar nas agressões sofridas por conselheiros nas últimas reuniões do Conselho Deliberativo”, declarou em sua defesa.