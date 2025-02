Ex-jogador do Bournemouth ‘luta pela vida’ após grave acidente

Chiedozie estava voltando da derrota do clube na Liga Sul, em Tavistock, com o fisioterapeuta do Bashley quando o pneu do carro supostamente furou. Eles pararam o veículo no acostamento, e Jordan acabou fortemente atingido por outro automóvel no momento em que descia para averiguar o ocorrido. O atleta precisou ser levado às pressas ao hospital com múltiplas fraturas.

O jogador Jordan Cheidozie, com passagem pelo Bournemouth, está em coma controlado após um grave acidente no último sábado, 1º de fevereiro. Atualmente no Bashley FC, da Inglaterra, o jogador de 30 anos foi atropelado e sofreu fraturas “transformadoras de vida e potencialmente fatais”, de acordo com o Hospital de Southampton.

Jordan permanece em coma controlado, mas a situação é extremamente delicada e precisa de monitoramento. O fisioterapeuta Reighan não sofreu lesões, mas fontes indicam que ele está em estado de choque e sendo observado por profissionais.

Passagem pelo Bournemouth

Filho do ex-atacante do Tottenham, John, Chiedozie defendeu as categorias de base do Bournemouth entre 2007 e 2012, mas nunca chegou a atuar no profissional. Isso porque acabou negociado com o Poole Town, da Inglaterra, quando estava no U21. O jogador de 30 anos só defendeu clubes ingleses na carreira e chegou ao Bashley no meio do ano passado, em 2024.

Bashley FC emite nota

“TODOS ligados ao Bashley Football Club estão devastados com a notícia de que nosso jogador Jordan Chiedozie está atualmente no hospital com ferimentos “transformadores de vida e potencialmente fatais”, após um grave acidente de carro.