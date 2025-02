Especulado no Vasco, Bruma é anunciado pelo Benfica

O anúncio dá conta de que o jogador assinou contrato até junho de 2028, ou seja, por três anos. Ele vinha em sua temporada mais goleadora na carreira, anotando 13 gols em 31 partidas até sua despedida, no último dia 26, em vitória do Braga por 3 a 0 sobre o Boavista. Além disso, contribuiu com oito assistências.

O Benfica anunciou nesta segunda-feira (3), data de encerramento da janela de transferências em Portugal, a contratação do atacante Bruma, de 30 anos. A equipe encarnada venceu a concorrência do Vasco, que esteve muito próximo de fechar com o ponta, agora ex-Braga.

Assim, o Vasco segue no mercado em busca de um ponta. Após receber negativa do América do México por Brian Rodríguez, o clube oficializou a proposta ao Braga, que aceitara fazer negócio com o Gigante da Colina. O problema foi a lesão de Di María, no fim de semana, que fez o Benfica ir ao mercado por reposição, encontrando em Bruma o nome ideal.

O jogador também aceitara a ida ao Vasco, mas a proposta do Benfica o balançou. Isso porque, permanecendo em Portugal, tem maiores chances de voltar à seleção do país europeu. Ele tem dois gols em 12 jogos pelo selecionado lusitano. Antes de chegar ao Braga, Bruma atuara por Real Sociedad, Galatasaray, RB Leipzig, PSV, Olympiacos e Fenerbahce. Ele iniciou a carreira no Sporting.