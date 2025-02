Em estreia de Navas, Newell’s Old Boys vence a primeira no Argentino

Arqueiro costarriquenho teve estreia segura em duelo contra o Aldosivi / Crédito: Jogada 10

O badalado reforço do Newell’s Old Boys nesta janela de transferências, o goleiro Keylor Navas, estreou no último fim de semana pelo Apertura do Campeonato Argentino. O embate em questão foi diante do Aldosivi, no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosario.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os Leprosos chegaram ao confronto pressionados pelo início ruim de campanha. Foram duas derrotas nas duas primeiras rodadas (Independiente Rivadavia e Banfield) sem terem marcado um gol sequer.

Entretanto, parece que a estreia de Keylor trouxe “novos ares” aos comandados pelo técnico Mariano Soso, de passagem pelo Sport no futebol brasileiro. Isso porque, aos 28 minutos, um cruzamento vindo do lado direito da grande área foi escorado para a marca do pênalti e Gonzalo Maroni soltou uma bomba para fazer o único gol da partida, favorável ao Newell’s. Em relação ao desempenho individual de Keylor Navas, o arqueiro de 38 anos não teve tanto trabalho ao longo dos 90 minutos. Algo que fica explícito, também, nas estatísticas que apontam 11 finalizações do Aldosivi, mas apenas duas na direção da meta adversária. Alívio e admiração Logo após o apito final, o costarriquenho destacou o contentamento de voltar a atuar após quase nove meses. Antes do último domingo (2), sua última partida havia sido contra o Metz, no Campeonato Francês, em maio de 2024. No período em questão, ele defendia o Paris Saint-Germain.