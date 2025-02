Corinthians segura pressão do Novorizontino e vence mais uma no Paulista

Corinthians é fatal e vence mais uma

O segundo tempo começou com o Novorizontino tendo mais uma boa oportunidade. Airton arriscou rasteiro de fora da área e Hugo fez a defesa. O Corinthians realizou trocas e conseguiu ficar mais com a bola, criando as primeiras jogadas no ataque. Na primeira finalização, valeu o famoso ditado: “quem não faz, toma”. Jordi saiu mal após cobrança de escanteio, a bola sobrou com Giovane, que cruzou para Alex Santana cabecear no meio da área para o fundo do gol.

Com menos oportunidades, o Novorizontino voltou a pressionar. Na grande oportunidade, Rodrigo Soares cruzou e Willian Farias acertou a trave. Na sobra, Matheus Frizzo ficou com a bola na pequena área, mas Léo Mana chegou para travar e mandar no travessão. Porém, a arbitragem havia marcado que a bola saiu na primeira jogada.

Já nos minutos finais, a partida ficou paralisada por conta de sinalizadores da torcida alvinegra. Quando a partida voltou, Robson recebeu cruzamento na área e mandou para fora. Nos acréscimos, Romero ainda jogou uma falta no travessão, antes do árbitro encerrar a partida.