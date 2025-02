Corinthians é condenado pela Fifa a pagar R$ 55 milhões por Garro e Torres

Talleres e Santos Laguna acionaram a entidade máxima do futebol cobrando o Timão pelos pagamentos das transferências dos dois atletas / Crédito: Jogada 10

O Corinthians foi condenado pela Fifa a quitar alguns valores por conta das contratações do meia Garro e do zagueiro Torres. As ações foram movidas pelo Talleres, da Argentina, e Santos Laguna, do México. No total, as condenações somam 9,4 milhões de dólares, cerca de R$ 55 milhões na cotação atual.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As decisões da Fifa são de setembro e outubro do ano passado. Contudo, o resultado das condenações só aparecem no site oficial da entidade nesta segunda-feira (03/02). Em ambos os casos a Fifa deu prazo de 45 dias para pagamento, sob risco de punição com “transfer ban” (proibição de registrar novos jogadores) por três janelas de transferências.

O Timão, por sua vez, ingressou com recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS), para inverter a decisão. Em situações assim, o julgamento pode levar mais de um ano para acontecer. Assim, o Corinthians não precisa realizar o pagamento agora, já que vem recorrendo à pena. No caso de Garro, o Talleres, antigo clube do meia, entendia ter direito a receber 612 mil dólares referente a despesas operacionais e impostos da transação. O Corinthians, por sua vez, não acreditava que precisava arcar com este montante. O Corinthians pagou 4 milhões de dólares aos argentinos à vista, cerca de R$ 20,1 milhões na cotação época, pelo meio-campista. Ao abrir o processo na Fifa, o Talleres ainda pediu o pagamento de 3 milhões de dólares (R$ 17,6 mi), referentes às prestações que ainda venceriam do contrato. A ação foi aberta em junho do ano passado. Contudo, três meses depois, a Fifa deu causa ganha aos argentinos.