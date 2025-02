Com a Supercopa, Flamengo se aproxima do Palmeiras em títulos nacionais

O Flamengo conquistou a Supercopa do Brasil pela terceira vez ao vencer o Botafogo por 3 a 1 no último domingo (2), no Mangueirão, em Belém. O torneio coloca frente a frente o campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão no ano anterior.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou ao 17º título nacional de sua história e, assim, se aproximou do Palmeiras no ranking, que possui 20 conquistas. Logo depois, na terceira colocação da lista, aparece o Corinthians, com 12 taças.