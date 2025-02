Bruno Henrique consolida fama de ‘Rei dos Clássicos’ pelo Flamengo

Sem muito alarde, Bruno Henrique entra cada vez mais na história do Flamengo. No último domingo (2), o atacante marcou dois gols na vitória e título do Rubro-Negro por 3 a 1 sobre o Botafogo pela Supercopa do Brasil. Assim, ele justificou ainda mais o apelido de “Rei dos Clássicos”, pela fama ao marcar contra os rivais cariocas. Além disso, ele também se destacada pelos números em decisões.

O camisa 27 ficou marcado pelo reinado contra rivais do Rio de Janeiro. Azar do Botafogo, que sofreu sete gols do atacante desde a sua chegada ao Flamengo, em 2019. Bruno Henrique soma 19 gols em 49 clássicos pelo Flamengo