Botafogo conversa com Tite. Italiano também é opção

Tite desponta à frente de Mancini e do azarão Vasco Matos, do Santa Clara, da Primeira Divisão de Portugal. Aliás, Textor gostou daquilo que ouviu do treinador brasileiro.

O Botafogo já completou mais de um mês sem treinador desde a saída de Artur Jorge. Depois de inúmeras tentativas frustradas, o sócio majoritário da SAF do clube, John Textor, agora, mira dois novos nomes. A saber: Tite, ex-Flamengo, e Roberto Mancini, ex-seleção italiana. A informação é do jornal “O Dia”.

Demitido em setembro de 2024, Tite está sem emprego até então. Ele pretendia dar um tempo no futebol brasileiro. Em 2023, na metade do ano, o clube alvinegro também foi atrás do comandante para Luís Castro. Ele agradeceu o interesse e recusou. Agora, porém, o Botafogo pode fazê-lo mudar de ideia.

A outra opção é Roberto Mancini, treinador com passagens por Manchester City e Inter de Milão. O italiano, por sinal, segue o perfil oficial do Botafogo em uma rede social. Nesta quarta-feira (5), Textor tem um encontro marcado com o veterano. Será uma nova “entrevista” nesta busca por treinador.

Com o cargo vago desde dezembro de 2024, quando Artur Jorge foi para o Al-Rayyan, do Qatar, o time alvinegro está sob a responsabilidade de Carlos Leiria, do sub-23 do clube. Até o momento, o Botafogo já recebeu negativas de André Jardine, Tata Martino, Paulo Fonseca e Rafael Benítez,

