Betinho Marques – Era ‘só’ uma carta de amor para a Olegário Maciel 1516

Nova sede administrativa do Atlético foi mudada para a Arena MRV. Tradicional Sede de Lourdes agora será Memorial da história do Galo

Na intertextualidade da vida, me peguei a misturar as músicas do viver, a comparar os sonhos de criança ao passar na tal Avenida Olegário Maciel, 1516. Ali era o ponto de maior relevância da minha tenra infância. Receber uma resposta dos Correios com um envelope datado, com selo e o simbolão do Galo era algo para guardar para a eternidade.

Pois é! Um novo tempo chegou e está tudo bem. As cartas mudaram, agora nem mais são e-mails, são “zaps”, estão nas nuvens. Não quero, nem tenho pretensão de brigar com a evolução, até porque o estádio do Galo de hoje é uma continuação do Antônio Carlos. É inerente ao relógio da vida cambiar: as coisas mudam.