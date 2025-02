Bayern e Neuer renovam vínculo até a temporada de 2026

Aliás, com a renovação, Neuer completará 15 anos defendendo o gol do Bayern. Ele chegou ao clube após um início promissor no Schalke 04, também da Alemanha. Capitão da equipe desde 2017, conquistou inúmeros títulos, entre eles, as Champions de 2013 e 2020.

Nesta segunda-feira (03), o Bayern de Munique, da Alemanha, anunciou a renovação de contrato com o goleiro Manuel Neuer. O novo vínculo entre as partes será válido até 30 de junho de 2026. Hoje, aos 38 anos, Neuer terá 40 quando encerrar sua trajetória no clube alemão.

“Gosto muito de futebol e gostaria de continuar sendo um jogador do Bayern de Munique. Continuo com fome e ansioso por mais um ano neste clube especial”, disse o goleiro no momento da renovação do contrato.

“Neuer é o melhor goleiro de sua geração e um ícone do Bayern de Munique. Quando se fala em goleiro atualmente, se fala de Manuel Neuer, em qualquer lugar do mundo. Ele é, sem dúvida, uma referência, dentro e fora de campo”, afirmou Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique.

Goleiro Neuer foi campeão do mundo pela Alemanha em 2014

Todavia, as brilhantes atuações do goleiro pelo Bayern o credenciaram a ser o titular da seleção na Copa do Mundo de 2014, quando a Alemanha venceu a edição disputada no Brasil. Neuer foi titular nos sete jogos.