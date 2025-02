Alvo do Vasco, Bruma aceita proposta para jogar pelo Benfica, de Portugal

Clube lusitano entra forte no páreo com o Cruz-Maltino e fica bem próximo do acerto de acertar a contratação do atacante, que pertence ao Braga

O Vasco tentava a contratação do atacante Bruma, do Braga, porém a negociação não terá um final feliz. Afinal, o jogador aceitou uma proposta do Benfica e permanecerá no futebol português. A informação é do jornal Record, de Portugal.

Nesse sentido, o Cruz-Maltino havia aceitado as condições da transação, com valores e metas, e formalizou a proposta na última sexta-feira (31). A diretora, então, aguardava uma sinalização para contratar o atleta. No entanto, a chegada de um dos maiores clubes lusitanos melou o negócio.