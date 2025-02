Abel explica uso do time ideal no Palmeiras e vê vagas abertas na equipe

Treinador manda recado para o elenco após goleada sobre o Guarani e tenta dar entrosamento ao time antes do clássico contra o Corinthians

O técnico Abel Ferreira surpreendeu ao escalar força máxima na goleada do Palmeiras por 4 a 1 neste domingo (02/02) contra o Guarani. O embate aconteceu no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Até então, ele vinha utilizando duas equipes mistas na competição.