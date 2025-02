Torcidas de Flamengo e Botafogo transitam sem barreiras no Mangueirão

Clima boêmio e familiar nos arredores do estádio, neste domingo (2), antes da decisão pela Supercopa do Brasil, em Belém

Normalmente os clássicos no Rio de Janeiro, seja no Maracanã ou no Nilton Santos, a polícia adota as barreiras para separar as torcidas. No entanto, para a decisão da Supercopa do Brasil, a segurança do jogo entre Botafogo e Flamengo preferiu não separar os torcedores, neste domingo (2), no Magueirão. Um ambiente bem legal entre os rivais nos arredores do estádio.

Os torcedores não foram impedidos de se locomover no mesmo espaço. Apesar das brigas entre torcedores acontecerem no futebol, os torcedores de Flamengo e Botafogo deram exemplo. Um clima boêmio, de tranquilidade e muito familiar nos arredores do Mangueirão. Pelo lado leste, por exemplo, botafoguenses e flamenguistas utilizaram a mesma entrada para acessar ao estádio. Tudo junto e misturado, mas sem qualquer confusão.