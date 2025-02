Titular do Nottingham, Morato comemora goleada: ‘Inesquecível’

A 24ª rodada da Premier League – o Campeonato Inglês – tornou-se inesquecível para o Nottingham Forest. Afinal, o time goleou o Brighton por 7 a 0, em casa, para euforia dos torcedores . Assim, conseguiu o maior placar da história do clube na competição. O resultado também representa, até aqui, a maior goleada da temporada na Inglaterra. Motivo deorgulho para o zagueiro Morato, de 23 anos, que foi titular e permaneceu em campo ao longo do jogo inteiro. Ele falou sobre a conquista.

A goleada é marcante e vem a reboque de outros feitos memoráveis que transformam o Nottingham Forest numa sensação da Liga Inglesa em 2025. Algo que surpreende tendo em vista que a equipe lutou contra o rebaixamento nos últimos dois anos e não disputa a Champions League (Liga dos Campeões) desde 1980/81. Desse modo, Morato – que chegou em agosto de 2024 após negociação do clube inglês com o Benfica, de Portugal – destaca o conjunto do trabalho do time que, para ele, tem sido “muito bem feito”.