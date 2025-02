Segue o calvário: United perde em casa para o Crystal Palace

Red Devils jogam muito mal, voltam a perder no Old Trafford e perdem posição para o adversário na tabela do Campeonato Inglês

O Manchester United decepcionou novamente sua torcida. Neste domingo (2), em pleno Old Trafford, perdeu por 2 a 0 para o Crystal Palace, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. Mateta marcou os dois gols do clube londrino. Com o resultado, o Palace ultrapassou o United nos pontos e na tabela de classificação. Chegou aos 30, na 12ª posição, enquanto o adversário, com 29, caiu para 13º.

Os Red Devils voltam a campo sexta-feira (7), diante do Leicester, pela quarta fase da Copa da Inglaterra. Pela mesma competição, só que segunda-feira (10), o Palace enfrenta o Doncaster Rovers, da quarta divisão inglesa.