Rio Ave x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em Vila do Conde, nesta segunda-feira (3), às 17h45, pela 20ª rodada do Campeonato Português / Crédito: Jogada 10

Rio Ave e Porto entram em campo nesta segunda-feira (3), às 17h45 (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Português. Atualmente na terceira colocação, com 41 pontos, os Dragões vêm de um empate frustrante contra o Santa Clara. O Rio Ave, todavia, vive um momento mais positivo. Ocupando a 11ª posição, com 23 pontos, a equipe chega embalada após uma vitória por 2 a 1 sobre o Farense. Onde Assistir O Disney+ transmite ao vivo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Rio Ave O Rio Ave tem se mostrado muito forte quando joga em casa. Afinal, perdeu apenas uma vez nos últimos 21 jogos como mandante, o que demonstra sua solidez no Estádio dos Arcos. Além disso, venceu três dos últimos cinco confrontos, o que reforça sua crescente evolução sob a nova comissão técnica.

A equipe terá uma baixa importante na defesa, já que Jonathan Panzo está lesionado. Dessa forma, Andreas Ndoj e Francisco Petrasso devem formar a dupla de zaga. No meio-campo, Demir Ege Tiknaz será o responsável pela marcação, enquanto Ole Pohlmann e Brandon Aguilera terão mais liberdade para a criação das jogadas. No ataque, Clayton, autor do gol na última partida, será a principal referência ofensiva. Além disso, contará com o apoio dos pontas Kiko Bondoso e Tiago Morais para tentar furar a defesa adversária. Como chega o Porto Se por um lado o Rio Ave se mostra sólido, o Porto tem enfrentado dificuldades ofensivas. Nos últimos seis jogos, os Dragões marcaram apenas três gols e passaram em branco em três ocasiões. A atuação contra o Santa Clara, inclusive, escancarou essa ineficiência. Apesar do amplo domínio, o Porto precisou de um gol tardio de Otávio para evitar a derrota. Por sua vez, o clube tem desfalques importantes na defesa. Como Ivan Marcano e Martim Fernandes estão fora, o técnico José Tavares deve formar a linha defensiva com João Mário, Tiago Djaló, Otávio e Francisco Moura.