Português: Sporting vence Farense e amplia vantagem na liderança

Segue o líder. O Sporting fez o dever de casa e venceu o Farense por 3 a 1, neste domingo (2), em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Português. A vitória no Estádio Alvalade ampliou a vantagem do Leão na liderança e colocou pressão nos rivais do time, que também brigam pelo título nacional. Iván Fresneda, Ousmane Diomande e Conrard Harder anotaram os gols da vitória em Lisboa, enquanto Lucas Áfrico descontou para a equipe visitante.

Dessa maneira, o Sporting chegou aos 50 pontos e disparou na liderança do Português. Assim, a vantagem sobre Benfica e Porto, segundo e terceiro colocados, respectivamente, subiu para nove pontos. No entanto, os rivais e concorrentes diretos pelo título nacional ainda entram em campo nesta 20ª rodada.