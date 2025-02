Pedro Caixinha passa por cirurgia e será afastado no Santos

Treinador fez procedimento cirúrgico oftalmológico de descolamento de retina do olho esquerdo

O Santos terá um desfalque nos próximos dias, mas do lado de fora dos gramados. O técnico Pedro Caixinha passou por um procedimento cirúrgico oftalmológico para corrigir um descolamento de retina do olho esquerdo, neste domingo (2), no Hospital Oftalmológico Visão Laser, em São Paulo. Dessa forma, ele ficará afastado das atividades nos próximos dias.

