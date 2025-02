Palmeiras goleia o Guarani no Paulistão

Com time considerado titular, Verdão domina partida no Brinco de Ouro com grandes atuações de Estevão e Raphael Veiga

O Palmeiras goleou o Guarani por 4 a 1, neste domingo (2), em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Com time considerado titular, o Verdão dominou o jogo no Brinco de Ouro da Princesa e conquistou mais três pontos no Grupo D. Os destaques da vitória palmeirense foram Estevão, com dois gols marcados no segundo tempo, e Raphael Veiga, com três assistências. Além disso, Maurício e Richard Ríos balançaram a rede na primeira etapa. Pelo lado do Bugre, Deni Junior saiu do banco de reservas e anotou o de honra para os donos da casa.

Dessa maneira, o Palmeiras chegou aos 11 pontos no Grupo D e agora está com quatro a menos que o líder São Bernardo. Além disso, o Verdão ampliou a vantagem para a Ponte Preta, terceira colocada com nove. Por fim, o Velo Clube é o lanterna da chave com quatro.