Neymar provoca São Paulo após vitória do Santos

Craque jogou padel com amigo são-paulino e aproveitou para lembrar a vitória do clube no clássico de sábado (1) / Crédito: Jogada 10

Neymar aproveitou o domingo para realizar atividades físicas, um dia antes de se apresentar aos novos companheiros do Santos. Além disso, fez questão de relembrar a vitória do Peixe por 3 a 1 sobre o São Paulo, no sábado, pelo Campeonato Paulista. Depois de uma partida de padel com os amigos, o camisa 10 alvinegro não perdeu a oportunidade de provocar o rival. Afinal, ao derrotar um amigo são-paulino nas quadras, não deixou de brincar com a situação.

"Complicado o fim de semana para o São Paulo", brincou, antes de soltar uma gargalhada.