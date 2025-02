Madureira x Maricá: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o Madureira?

Com apenas uma vitória em seis jogos, o Madureira busca a reabilitação no Carioca. Portanto, o Tricolor Suburbano precisa voltar para os trilhos o quanto antes para seguir com chances de disputar, pelo menos, a Taça Rio. Assim, voltar a vencer também significaria se afastar do lanterna Bangu, que tem dois pontos.

Como chega o Maricá?

Sensação do Carioca, o Maricá ocupa o terceiro lugar e pode assumir a liderança novamente em caso de vitória. Estreante na elite, o Tsunami liderou a competição por cinco rodadas, mas perdeu o posto após a derrota para o Vasco. Dessa forma, uma nova vitória significa aumentar as chances de chegar à semifinal do estadual.

Madureira x Maricá

Campeonato Carioca – 7ª rodada

Data e horário: 03/02/2025, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Aniceto Moscoso, no Rio de Janeiro (RJ)

Madureira: Mota; Cauã Coutinho (Isaías), Marcão, Rodrigo Lindoso, Jean e Evandro; Minho, Wagninho, Marcelo e Wallace; Renato Henrique. Técnico: Daniel Neri

Maricá: Dida; Magno, Mizael, Felipe Carvalho e João Victor; Ramon, Clayton (Gutemberg), João Vitor e Walber; Bruninho e Sérgio Mendonça (Mercado). Técnico: Reinaldo

Árbitro: Alan Trindade da Silva

Assistentes: Thiago Henrique Farinha e Diego César Borges

VAR: Pathrice Wallace Corrêa