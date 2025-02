Leiria enumera adversidades para justificar papelão do Botafogo

Chuva, tempo de preparação e até a vitória sobre o Fluminense estão entre os argumentos que o técnico do sub-23 usou após a Supercopa do Brasil

O Botafogo começa 2025 com um vexame. Afinal, o time, que ostenta uma Libertadores e um Brasileirão em uma só temporada, não competiu contra o Flamengo e tem de agradecer aos deuses do futebol por perder somente por 3 a 1, na Supercopa do Brasil. Neste domingo (2), no Mangueirão, no Pará, a equipe não viu a cor da bola. Treinador enquanto o clube busca um outro profissional no mercado, Carlos Leiria, então, enumerou algumas adversidades para justificar o papelão alvinegro neste fim de semana.

“Sabíamos da dificuldade, tendo em vista a diferença de aproximadamente dez dias ou mais de preparação (em relação ao Flamengo) para uma partida importante. O tempo de preparação é muito importante. Teremos um próximo encontro no dia 12 (contra o mesmo adversário). Certamente, vai diminuir a distância que teve a partir desse período de retorno nosso para fazer a pré-temporada em virtude das conquistas do ano passado. Acredito que houve um desequilíbrio de preparação pelo tempo”, iniciou.