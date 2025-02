Lamine Yamal faz jogadas fantásticas, Barcelona massacra, mas só faz 1 a 0 no Alavés

Foi bem mais difícil do que se esperava, mas o Barcelona venceu o Alavés neste domingo (2/2), pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo no Estádio Olímpico (a casa do Barça até a conclusão da reforma do Camp Nou) terminou 1 a 0, definido por um gol de Lewandowski. Apesar do placar magro, o time catalão foi muito superior e contou com Lamine Yamal fazendo jogadas incríveis. Uma delas, driblando sete jogadores e dando um lançamento de Gerson em seguida. Além disso, foi na sobra de um chute do garoto-sensação que saiu o gol de Lewa, aos 16 minutos do segundo tempo. No fim ele levou amarelo absurdo. Recuprou uma bola com extrema categria e o juiz deu falta e ainda mandou um cartão no craque.

Com a vitória, o Barcelona soma mais três pontos e chega aos 45, em terceiro lugar, atrás do Real Madrid (49 pontos) e Atlético de Madrid (48). Já o Alavés, que fez um bom jogo defensivo, mas pouco assustou no ataque, tem 21 pontos e segue em 18º, na zona de rebaixamento.