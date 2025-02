Kolo Muani faz a diferença na goleada da Juventus sobre o Empoli

Após sair atrás, Juve se recupera com dois gols do francês recém-contratado. No finzinho, time faz mais dois e fecha placar em 4 a 1

Apesar de levar um tremendo susto diante do Empoli, em casa, a Juventus se recuperou no segundo tempo, virou e goleou por 4 a 1, com gols de Kolo Muani (dois), Vlahovic e Francisco Conceição. Este jogo, pela 23ª rodada, que rolou na Arena Juventus, teve o time visitante, que está na zona de rebaixamento, melhor nos primeiros minutos, conseguindo equilibrar por boa parte do tempo. Porém, como ficou com dez jogadores no final, levou os gols nos minutos finais. A Juve mereceu vencer, mas o 4 a 1 foi um placar enganador.

Com 40 pontos, a Juventus pula para o quarto lugar e entra na briga por vaga à Champions na próxima temporada. No entanto, ainda pode ser superada pela Lazio. O Empoli tem 21 pontos, está em 17º (o primeiro fora da zona de rebaixamento), mas não entrará no Z3 ao fim da rodada