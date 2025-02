Internacional vence e dispara na liderança do Grupo B do Gauchão

O Internacional não desperdiçou a chance de somar mais pontos e se isolar na liderança do Grupo B desta edição do Campeonato Gaúcho. Neste domingo (2), pela segunda rodada da competição, o Colorado recebeu o Avenida, no Beira-Rio, e venceu o oponente por somente 1 a 0, suficiente para ficar em uma boa nesta etapa do Estadual.

A equipe colorada chega a dez pontos na chave. É líder isolada. Com quatro pontos à frente do Caxias. Já o Avenida é o lanterna do A, com apenas um ponto em quatro partidas.