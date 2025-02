Gerson, do Flamengo, revela que levou injeção antes da decisão da Supercopa

Capitão do Rubro-Negro levanta a taça da competição após vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, neste domingo, no Mangueirão, em Belém

Um dos destaques do time, Gerson revelou que atuou no sacrifício na decisão da Supercopa Rei contra o Botafogo neste domingo, no estádio Mangueirão. O meia do Flamengo, aliás, sentiu um incômodo na posterior da coxa direita durante o aquecimento, mas seguiu entre os titulares e atuou durante todo o duelo.

“A pré-temporada está sendo pegada. Eu senti um pouco ali (no aquecimento). Ontem já no bobinho tinha sentido um pouco. Hoje ali quando eu dei um passo, um passo normal, eu senti mais um pouquinho também. Só que já no vestiário ali eu já tomei a injeção. Falei que eu ia no meu limite e graças a Deus consegui ir até o final. E feliz por isso.