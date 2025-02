Gabigol marca, e Cruzeiro derrota o Uberlândia

Com mais um gol de Gabigol, o Cruzeiro venceu o Uberlândia de virada neste domingo (2) por 3 a 1. O duelo valeu pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Jean Silva abriu o placar no Mineirão, enquanto Matheus Henrique igualou, o camisa 9 virou, e Dudu deu números finais.

Com o placar, o Cruzeiro alcançou a segunda vitória seguida na competição e é o líder do Grupo C, com dez pontos. Já o Uberlândia segue na lanterna do A, com quatro pontos. Gabigol, de quebra, assumiu a artilharia do Campeonato Mineiro, com quatro gols.