Fluminense sofre com lei do ex, mas arranca empate no fim

Fluminense sofre gol de Marcos Paulo, mas iguala com Samuel Xavier no primeiro jogo no Maraca em 2025. Vaga está distante

O Fluminense empatou com o Boavista em 1 a 1, neste domingo (2), em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O atacante Marcos Paulo, revelado pelo próprio Flu, abriu o placar, enquanto Samuel Xavier garantiu o empate no Maracanã.

O duelo, aliás, foi o primeiro do Fluminense no Maracanã neste ano. O Tricolor, por conta de lesões e opções do técnico Mano Menezes, atuou com muitos reservas. O empate deixa o time em nono, com sete pontos. O Tricolor, portanto, está a quatro do Maricá, último do G4. Entretanto, ele ainda joga na rodada, assim como Flamengo (10), Botafogo (9) e Madureira (6). Como faltam quatro rodadas, o Flu fica com poucas chances de se classificar para as semifinais do Carioca, mas tem boas chances de avançar às finais da Taça Rio.