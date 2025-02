Flamengo não consegue liberação e aguarda Jorginho no Mundial

Clube negocia pré-contrato para contar com o jogador na competição da Fifa em junho / Crédito: Jogada 10

O sonho foi adiado. O Flamengo não conseguiu a liberação do Arsenal, da Inglaterra, e terá que esperar até junho para contar com o volante Jorginho. Com tempo curto para buscar uma reposição, o clube inglês rejeitou a última cartada do Rubro-Negro pelo ítalo-brasileiro. Sendo assim, o jogador deve chegar na janela extra para o Mundial de Clubes de 2025, entre os dias 2 e 10 de junho. Veja as últimas notícias do Flamengo!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Jorginho tem contrato com o Arsenal até junho deste ano. Portanto, ele já pode assinar pré-contrato com outro clube. O jogador está nos planos do técnico Mikel Arteta, o que dificultou a negociação. O clube inglês ainda tentou convencê-lo a renovar o contrato, o que não aconteceu. Dessa forma, o caminho ficou livre para o Flamengo para contratá-lo no meio do ano.