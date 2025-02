Filipe Luís é sincero sobre saída de Alcaraz do Flamengo

Técnico do Rubro-Negro faz desabafo sobre o empréstimo do argentino: 'Sinto que é um fracasso meu não ter dado certo na minha mão'

Após título da Supercopa do Brasil, o técnico Filipe Luís explicou a saída de Alcaraz do Flamengo. O treinador revelou que houve uma conversa com o jogador na quinta-feira, quando Filipe Luís tomou conhecimento da proposta do clube inglês pelo argentino.

A princípio, o meia se comprometeu a trabalhar para retomar seu espaço no time e, no mesmo dia, foi titular e marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa. Depois do confronto, no entanto, o jogador comunicou a decisão para sair do clube, de acordo com o comandante.