Filipe Luís destaca ‘jogaço impecável’ do Flamengo e conexão com elenco

Técnico comemora vitória e título do do Rubro-Negro por 3 a 1 sobre o Botafogo, neste domingo, no Mangueirão, em Belém / Crédito: Jogada 10

Em menos de um ano, o técnico Filipe Luís conquistou o seu segundo título pelo Flamengo. Neste domingo (2), o Rubro-Negro venceu o Botafogo por 3 a 1, e faturou a Supercopa do Brasil, no Mangueirão, em Belém. Após a conquista, o técnico elogiou a postura do time dentro de campo. “Fiquei muito feliz com o jogo, o plano de jogo saiu à perfeição, todo o momento a maneira que o nosso time pressionou, os jogadores compraram a ideia, fizeram e executaram tudo o que a gente planejou e acabou dando certo, fiquei muito feliz. Foi um jogaço, impecável, e um título mais que merecido nosso e principalmente dos jogadores.

Filipe Luís, aliás, já tem mais títulos do que derrotas. Em 19 jogos, venceu 12, perdeu apenas o clássico para o Fluminense e chegou a duas conquistas com a conquista da Supercopa. Assim, o treinador comentou sobre a conexão com o elenco como um todo.

“Essa conexão que eu tenho com eles provavelmente jamais terei em outro lugar, ou em outro clube, ou em outro momento, ou em outros anos aqui mesmo no Flamengo. Porque desses jogadores que estão aí, acho que são 27, se não me engano, mais o Pedro e o Viña que ficaram lá (no Rio), eu joguei com todos, menos com cinco. Então, treinador tem essa vantagem, esse privilégio, eu conheço esse vestiário, conheço o que se fala aí dentro, conheço quando eles também dão risada de mim lá dentro, quando eles falam mal de mim… Eu conheço tudo, vivi no meio deles, ri, chorei junto com eles, e eu parto com vantagem nesse quesito”, destacou. Agora, o Flamengo volta a campo, na quarta-feira, quando enfrenta a Portuguesa-RJ, às 19h, no Parque do Sabiá, em Uberlândia.