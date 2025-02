Embaixada do Fla cancela festa com medo de deportação de Trump

Fla USA New England reuniria centenas de torcedore para assistir à Supercopa do Brasil. Flamengo é campeão em cima do Botafogo / Crédito: Jogada 10

A embaixada Fla Usa New England, uma das maiores do Flamengo no exterior, cancelou uma festa que promovera para assistir à Supercopa do Brasil 2025, contra o Botafogo. O motivo? Medo de deportação promovida pelo governo federal. Dessa forma, centenas de rubro-negros não só não assistiram ao jogo, como também não puderam comemorar o título. Vale lembrar que o Donald Trump, presidente récem-empossado nos EUA, tem uma política de austeridade contra imigrantes ilegais, promovendo, portanto, muita fiscalização. Dessa forma, muitos rubro-negros, com documentação irregular, ficaram apreensivos e optaram por ficar em casa.

