Dorival, sobre Neymar: ‘Condições de ser protagonista do futebol mundial’

Treinador da Seleção avalia retorno do craque ao Santos e vê movimento como positivo para a carreira da fera

Técnico do Brasil, Dorival Júnior avaliou o retorno de Neymar ao Santos. O treinador também projetou o futuro do astro na Seleção. Para o comandante, o craque ainda tem muita lenha para queimar, mesmo de volta ao futebol brasileiro depois de dez anos na Europa e uma temporada e meia na Arábia Saudita. Em entrevista à TV Globo, Dorival, porém, ainda não crava a volta do camisa 10 ao time pentacampeão mundial.

“Nesse momento, ele precisa atuar. Que sinta, então, o carinho do seu torcedor, no lugar onde nasceu e se apresentou ao mundo. Está retornando agora, e em condições de ser protagonista do futebol mundial. Tenho certeza que isso vai acontecer. Afinal, quando estiver recuperado em sua totalidade, será um jogador muito importante”, avaliou.