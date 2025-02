De Paula esquece vexame do Botafogo e mira futuro: ‘Levantar a cabeça’

Autor do gol de honra na derrota para o Flamengo, volante do Glorioso admite má atuação coletiva. Saiba mais!

Um dos poucos jogadores do Botafogo que se salvaram do grotesco vexame na Supercopa do Brasil, o volante De Paula, autor do gol alvinegro, já deixa de lado o clássico contra o Flamengo. Neste domingo (2), no Mangueirão, no Pará, o Glorioso perdeu para o arquirrival por 3 a 1 e ficou sem a taça.

“Não correspondemos dentro de campo, não fizemos uma boa partida, mas é ressaltar a dedicação do grupo. É começo de temporada, queríamos muito a taça. É, portanto, levantar a cabeça, temos mais uma decisão pela frente, é continuar trabalhando”, iniciou o volante do Mais Tradicional.