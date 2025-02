Danilo admite ‘espanto’ com Flamengo e elogia Filipe Luís

Novo camisa 13 fez sua estreia pelo Rubro-Negro em vitória sobre o Botafogo, neste domingo, na Supercopa do Brasil, no Mangueirão

Danilo acabou de chegar ao Flamengo e foi campeão logo no seu primeiro jogo, neste domingo (2), com a vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo na Supercopa do Brasil. Novo camisa 13 admitiu um ‘espanto’ com a estrutura logos nos primeiros no Ninho.

“Em termos de estrutura, fiquei muito surpreso com o que o Flamengo tem a oferecer, a mentalidade também dos jogadores, a qualidade técnica do jogador brasileiro. Outro dia treinamos no campo do Remo, que estava mais ou menos, e os jovens, o Matheus Gonçalves tratando a bola com qualidade”, explicou o zagueiro ao “Sportv”.