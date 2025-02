Cuca vê evolução no Atlético e projeta melhoras no time

Apesar de, enfim, ter conquistado a primeira vitória na temporada ao derrotar o Villa Nova por 1 a 0, o Atlético sabe que precisa ir muito além no Campeonato Mineiro. Portanto, não pode se contentar apenas com os três pontos conquistados em Nova Lima. Com sete pontos somados, a equipe comandada por Cuca ocupa a penúltima colocação do Grupo A, ficando um ponto atrás de Betim e Tombense.

Após o triunfo sobre o Leão do Bonfim, conquistado neste sábado (1), no Castor Cifuentes, o técnico Cuca fez questão de destacar a importância de manter os pés no chão. Além disso, elogiou o próximo adversário, ressaltando que a equipe precisará estar preparada. Afinal, na terça-feira (4), o Galo receberá o Athletic no Mineirão, em confronto válido pela sexta rodada do torneio. A bola rola às 21h30 (de Brasília), e a expectativa é de mais um duelo disputado.