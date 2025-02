Conmebol divulga calendário do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20

Brasil estreia contra o Uruguai e busca vaga no Mundial; fase final terá pontos corridos e uso do VAR

A Conmebol divulgou neste domingo (2) o calendário do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 de 2025. Com seis seleções na disputa, a fase decisiva definirá o campeão e os quatro classificados para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada no Chile entre 27 de setembro e 19 de outubro.

Classificada em terceiro no Grupo B, a Seleção Brasileira estreia contra o Uruguai na terça-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Brígido Iriarte. Depois, enfrenta a Colômbia na sexta-feira (7), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico de la UCV. No dia 10, encara o Paraguai às 17h (de Brasília), novamente no Olímpico de la UCV.

Já no dia 13, o Brasil joga contra a Argentina, às 22h (de Brasília), no Brígido Iriarte. Na última rodada, no dia 16, a equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes enfrenta o Chile no Estádio José Antonio Anzoátegui, e a Conmebol ainda definirá o horário. Todos os jogos do Brasil terão transmissão do ‘sportv’.

Além disso, a fase final terá formato de pontos corridos e contará com VAR. Em caso de empate na pontuação, o primeiro critério de desempate será o confronto direto.

Dessa maneira, quem encerrar no primeiro lugar será o campeão da 31ª edição do torneio. Como país-sede, o Chile já tem vaga garantida no Mundial. Assim, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Colômbia brigam pelas quatro vagas restantes.