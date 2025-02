Chuva interrompe decisão da Supercopa entre Botafogo x Flamengo

Partida pela decisão da Supercopa do Brasil ficará paralisado por pelo menos uma hora, no Mangueirão, em Belém / Crédito: Jogada 10

O confronto entre Botafogo e Flamengo pela final da Supercopa Rei precisou ser interrompido devido à intensa chuva que atingiu Belém. Aos 15 minutos do primeiro tempo, o árbitro Ramon Abatti Abel reuniu os capitães das equipes e decidiu suspender temporariamente a partida por conta das péssimas condições do gramado. As poças d’água espalhadas pelo campo tornaram a movimentação da bola irregular.

Os times, como um todo, concordaram com a paralisação do jogo. Depois dos 30 minutos iniciais, a comissão de arbitragem, afinal, determinou mais meia hora de paralisação para esperar as melhores condições do gramado.