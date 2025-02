Chelsea x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragem

O Chelsea faz uma temporada de altos e baixos na Premier League, mas terá mais uma oportunidade de se aproximar do G-4 da competição, em busca de uma vaga na próxima edição da Champions. No momento, os Blues não vivem um grande momento e venceram apenas uma partida nas últimas cinco rodadas. Assim, a equipe entra em campo na 6ª posição, com 40 pontos.

Ao mesmo tempo, a lista de desfalques segue extensa. Omari Kellyman, Romeo Lavia, Wesley Fofana e Benoit Badiashile estão fora por lesão, enquanto Mudryk cumpre suspensão por doping.

Como chega o West Ham

Por outro lado, o West Ham faz uma temporada decepcionante para seus torcedores. Isto porque a equipe está apenas na 15ª posição, com 27 pontos, com 10 acima do Leicester, 18º, que abre a zona de rebaixamento. No entanto, uma vitória no clássico londrino pode colocar o time na 12ª posição.

Para encarar o Chelsea, os Hammers terão quatro baixas confirmadas para o jogo desta segunda-feira. Assim, Crysencio Summerville, Michail Antonio, Niclas Fullkrug e Jean-Clair Todibo, lesionados, estão fora. Contudo, a grande dúvida fica por conta do brasileiro Lucas Paquetá, que está em processo de recuperação de uma lesão muscular e não está confirmado para a partida no Stamford Bridge.