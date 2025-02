Calleri vê São Paulo sem intensidade em derrota no clássico

O São Paulo perdeu para o Santos por 3 a 1 neste sábado (01/02), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor teve uma atuação ruim, principalmente no segundo tempo e, mesmo saindo na frente com Lucas, viu o Peixe virar o jogo. Aliás, foi a primeira derrota do time de Luis Zubeldía na temporada. Mas na visão de Calleri, o time jogou bem até o final da primeira etapa.

Após a partida, o argentino viu o Tricolor melhor no primeiro tempo, mas a equipe teve um momento de desatenção na reta final. Já na segunda etapa, o Santos pressionou e conseguiu sair com a vitória na Vila Belmiro.

“Eu acho que a gente fez os 30 primeiros minutos bons, o gramado teve sua parte não deu para jogar muito, saímos na frente e numa desatenção tomamos o primeiro e depois eles cresceram e vieram para cima. Uma desatenção os fez entrar no jogo antes do intervalo, no segundo tempo não tivemos a mesma intensidade e perdemos. Agora é pensar no jogo de quarta”, disse Calleri, após o embate.

Com o resultado, o São Paulo conheceu sua primeira derrota no Campeonato Paulista e na temporada. Entretanto, a equipe segue na liderança do Grupo C, com 10 pontos, um a mais que o Novorizontino. A equipe de Luis Zubeldía volta a campo nesta quarta-feira (05/02), para encarar o Mirassol, no Morumbis, pela sétima rodada do Estadual.

