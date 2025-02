Caixinha confirma reestreia de Neymar no dia do aniversário

Caixinha, porém, não poderá estar à beira do campo na Vila Belmiro. Afinal, ele foi expulso diante do São Paulo e, portanto, cumpre suspensão automática.

Com o resultado, o Santos voltou a vencer após quatro rodadas. Assim, encontra-se em segundo no Grupo B, com sete pontos. O líder é o Guarani, também com sete, mas ainda a jogar na rodada. Na primeira fase do Paulista, vale lembrar, os times de um grupo enfrentam os 12 dos outros grupos.

