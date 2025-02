Cagliari x Lazio: onde assistir, escalações e arbitragem

Em situações opostas, equipes se enfrentam nesta segunda-feira (3), pela 23ª rodada do Campeonato Italiano

Em situações opostas, Cagliari e Lazio se enfrentam nesta segunda-feira (3), às 16h45 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. De um lado, o Rossoblu chega ameaçado pela zona de rebaixamento, enquanto Biancocelesti tenta entrar no G-4 para acirrar a disputa por uma vaga na Liga dos Campeões na temporada 2025/26.

Como chega o Cagliari?

Na beira da zona de rebaixamento, o Cagliari busca a vitória para se afastar da briga. O time da região da Sardenha entra em campo ciente dos resultados dos adversários diretos, que tropeçaram. Assim, caso conquiste os três pontos, pode abrir quatro pontos de distância para a zona da degola.

Porém, o desafio não é fácil. O Cagliari teve dificuldades contra todos os adversários da parte de cima da tabela. Portanto, mesmo jogando em casa, a tendência é um jogo duro. O fator casa, no entanto, é a principal esperança do time comandado pelo técnico Davide Nicola para somar pontos.

Como chega a Lazio?

Apesar de distante da briga pelo título, a Lazio sonha com uma vaga na Liga dos Campeões de 2025/26. Assim, a Biancocelesti busca a vitória fora de casa para entrar no G-4. O técnico Marco Baroni voltará a contar com nomes que foram poupados na Liga Europa, como Zaccagni, Rovella e Guendouzi.